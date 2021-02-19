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NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular açıklandı. Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.