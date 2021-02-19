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    NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

    70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular açıklandı. Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 11:32
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    NBA All-Star ilk beşleri belli oldu

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

    DURANT İLE LEBRON KAPTAN SEÇİLDİ

    Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

    All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

    Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards), Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

    Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks)

    NBA All-Star ilk beşleri belli oldu #1

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