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NBA All-Star maçının kadrosunda iki değişiklik

NBA All-Star maçının kadrosunda iki değişiklik NBA 2024 All-Star Doğu Konferansı takımının kadrosunda değişiklik yaşandı. Joel Embiid ile Julius Randle yerine Trae Young ve Scottie Barnes kadroya alındı.