NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün öne çıktı ABD'nin Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'nın 20 Şubat 2023'te ev sahipliği yapacağı 72. NBA All-Star maçı için oylama başladı.

DHA

2024 NBA All-Star maçında yer alacak oyuncular için oylama süreci başladı.

Taraftarların oyları, ilk 5'e seçilecek oyuncular için önemli yer tutarken Houston Rockets'taki üstün performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türk basketbolcu Alperen Şengün de öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Birçok ilki başardı

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Şengün; saha içi şutlarda %52.7'lik isabaet oranı yakalarken, 19.9 sayı, 8.9 ribaunt, 5.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla görev aldı. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.

Nasıl oy verilecek?

Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden "Start Voting Now" seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için "West" kadrosuna girmesi gerekiyor.

Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

Özel oylama günlerinde oylar 3 kat saydırılabilir

Her gün yeni bir oy verme hakkına sahip hayranlar, ayrıca özel günlerde kullanacakları oylarla da oylarını üçe katlayabilir.

Bu özel günler ise; 25 Aralık Pazartesi, 1 Ocak Pazartesi, 5 Ocak Cuma, 12 Ocak Cuma, 15 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Cuma.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)