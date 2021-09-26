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    NBA, Andrew Wiggins'in aşı muafiyeti isteğini reddetti

    NBA, Andrew Wiggins'in aşı muafiyeti isteğini reddetti

    Golden State Warriors oyuncusu Kanadalı Andrew Wiggins, koronavirüs aşısı olmayı reddettiği için takımının iç saha maçlarında forma giyemeyecek.
    • AA
    • 26.09.2021 - 01:12
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    Amerikan Basketbol Ligi'nden yapılan açıklamada, dini gerekçelerle aşıdan muafiyet hakkı talep eden Andrew Wiggins'in başvurusunun reddedildiği ve aşı olmadığı sürece Golden State Warriors'in iç saha maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

    41 MAÇTA 14 MİLYON DOLAR KAYBEDECEK

    Yıldız basketbolcu eğer aşı karşıtlığını devam ettirirse, oynamadığı her iç saha maçında maaşından 350 bin dolar kaybedecek. Golden State'in iç sahada oynayacağı 41 maç sonrası Wiggins'in kaybı 14 milyon 350 bin doları bulacak.

    NBA, Andrew Wiggins in aşı muafiyeti isteğini reddetti #1

    12 YAŞ VE ÜSTÜNE AŞI ZORUNLULUĞU

    ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. Golden State Warriors'ın bağlı olduğu San Francisco'da 12 yaş ve üstü kişilerin, kapalı alanlardaki organizasyonlara aşılı olarak gitme zorunluluğu bulunuyor.

    NBA, Andrew Wiggins in aşı muafiyeti isteğini reddetti #2

    NEW YORK DA AŞI ŞARTI KOYDU

    San Francisco'nun yanı sıra New York kentinde de aşıya yönelik zorunluluk bulunuyor. Bu nedenle Golden State Warriors'ın yanı sıra New York Knicks ve Brooklyn Nets takımlarındaki oyuncuların aşı olması gerekiyor. New York Knicks yönetimi tüm oyuncuların aşı olduğunu duyururken, Brooklyn Nets ise birkaç oyuncunun daha aşı olacağını belirtti.

    NBA, Andrew Wiggins in aşı muafiyeti isteğini reddetti #3

    AŞI OLMAYAN OYUNCULAR HERGÜN PCR TESTİ OLACAK

    Yaşadığı yerde aşı zorunluluğu bulunmayan ve NBA'de bu sezon aşısız sahaya çıkmak isteyen oyuncuların ise her gün bir kez Kovid-19 testine girmesi gerekiyor.

    NBA, geçen sezon sonunda tüm oyuncuların yüzde 85'inin aşılı olduğunu duyurmuştu.

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