NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu Alperen Şengün seçildi

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nden yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Houston Rockets'ın pota altı oyuncusu milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

EN GENÇ İSİM OLDU

Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen Alperen, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.

Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu unvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.