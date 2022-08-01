NBA efsanesi Bill Russell, hayatını kaybetti

NBA efsanesi olan ve 11 kez şampiyonluk sevinci yaşayan efsane basketbolcu Bill Russell 88 yaşında hayata veda etti.

ABD'de ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve NBA'in ilk siyahi antrenörü olan efsane isim Bill Russell hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından sosyal medyaya yapılan açıklamada efsane ismin vefatı doğrulandı.

Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 11 şampiyonluk yaşayan ve 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunun sahibi konumunda.

Bill Russell kimdir?

William Felton Russell, NBA’in efsanevi pivot oyuncularındandır. Boston Celtics’in 13 sezonda kazandığı 11 şampiyonlukta önemli role sahip basketbolcudur. NBA'de oynadığı dönemlerde büyük pivot Wilt Chamberlain’le karşılaştırılmıştır. Her ne kadar bireysel anlamda ona karşı zayıf kalsa da elde ettiği şampiyonluklar sayesinde onu geçmiştir.

1966 ile 1969 yılları arasında aynı zamanda antrenörlük yaptığı Celtics'le iki şampiyonluk kazanmıştır. Antrenörlük kariyerine 1973-1977 arası Seattle Supersonics’de, 1987-1988 yıllarında ise Sacramento Kings’te devam etmiştir.Bill Russell hâlen NBA'in en çok yüzük kazanan oyuncusu konumundadır.