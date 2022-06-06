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    NBA final serisinde eşitlik

    NBA final serisi ikinci maçında Boston Celtics'i 107-88 mağlup eden Golden State Warriors durumu 1-1'e getirdi.
    • 06.06.2022 - 09:33
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    NBA final serisinde eşitlik

    NBA final serisinde heyecan ikinci maçla devam etti. Golden State Warriors, seyircisi karşısında Boston Celtics'i ikinci yarıdaki oyunuyla 107-88 yendi ve seriyi eşitledi: 1-1.

    İlk çeyreği 31-30 önde kapatan Warriors devreye 52-50 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte 35 sayı üreten Steve Kerr'ün takımı rakibine sadece 14 sayı izni verdi.

    (87-64) Son çeyrekt skor farkının avantajıyla her iki takım da yedek oyuncularla mücadele ederken karşılaşma Golden State Warrriors'ın üstünlüğüyle noktalandı.

    Curry 29 sayı, 4 asist 6 ribaund aldı

    Stephen Curry 29 sayı, 4 asist, 6 ribaund ve 3 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı. All Star oyuncuya Jordan Poole 17, Kevon Looney 12, Klay Thompson ise 11 sayıyla eşlik etti.

    19 top kaybıyla potasında 33 sayı gören Celtics'te ise Jayson Tatum'ın 28, Jaylen Brown'ın 17 sayısı yeterli olmadı.

    1-1'e gelen serinin üçüncü maçına Boston Celtics'in sahası TD Garden'da oynanacak. Mücadele 9 Haziran Perşembe günü TSİ 04.00'te başlayacak.


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