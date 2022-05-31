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- NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 09:46
- Güncelleme : 31.05.2022 - 10:41
Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından ABD profesyonel basketbol ligi National Basketball Association (NBA) final maçı takvimi belli oldu.
Boston Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.
Basketbol severler, final maçı takvimini kaçırmamak için detayları sorguluyor. NBA final maçı zaman sorusu, spor gündeminde yer alıyor.
Peki Boston Celtics-Golden State Warriors final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Golden State Warriors-Boston Celtics maçı ne zaman?
Golden State Warriors - Boston Celtics maçı 3 Haziran Cuma günü başlayacak. 7 maçtan oluşan NBA finalinde 4 galibiyet elde eden ekip şampiyonluğunu ilan edecek.
Mücadeel S Sport'tan naklen yayınlanacak.
1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Cuma TSİ: 04.00
2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00
3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00
4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00
5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)
6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)
7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)