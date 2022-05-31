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NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Golden State Warriors ile Boston Celtics NBA'de adını finale yazdırdı. Dev finalin detayları basketbol severlerin merak konusu. Peki, NBA final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?