Petrol
119.56
1.67%
Euro
17.646
-0.11%
Dolar
16.4193
0.24%
Altın
978.63
0.12%
Borsa
2549
0.88%
Bitcoin
519.297
3.96%
BTXN Coin
12.32
-0.96%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Golden State Warriors ile Boston Celtics NBA'de adını finale yazdırdı. Dev finalin detayları basketbol severlerin merak konusu. Peki, NBA final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından ABD profesyonel basketbol ligi National Basketball Association (NBA) final maçı takvimi belli oldu.

    Boston Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

    Basketbol severler, final maçı takvimini kaçırmamak için detayları sorguluyor. NBA final maçı zaman sorusu, spor gündeminde yer alıyor.

    Peki Boston Celtics-Golden State Warriors final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Golden State Warriors-Boston Celtics maçı ne zaman?

    Golden State Warriors - Boston Celtics maçı 3 Haziran Cuma günü başlayacak. 7 maçtan oluşan NBA finalinde 4 galibiyet elde eden ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

    Mücadeel S Sport'tan naklen yayınlanacak.

    1. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 3 Haziran Cuma TSİ: 04.00

    2. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 6 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00

    3. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 9 Haziran Perşembe TSİ: 04.00

    4. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 11 Haziran Cumartesi TSİ: 04.00

    5. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 14 Haziran Salı TSİ: 04.00 (Gerekirse)

    6. maç: Golden State Warriors - Boston Celtics 17 Haziran Cuma TSİ: 04.00 (Gerekirse)

    7. maç: Boston Celtics - Golden State Warriors 20 Haziran Pazartesi TSİ: 03.00 (Gerekirse)

    NBA finali: Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....
    Medya

    MasterChef ekibinin acı günü! Ünlü şef resmen yıkıldı, sosyal medyadan duyurdu....

    Erdoğan, Putin talk over phone to discuss regional issues, Turkey's possible operation
    World

    Erdoğan, Putin talk over phone to discuss regional issues, Turkey's possible operation

    Görüş Bildir