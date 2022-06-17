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    NBA finalinde Noston Celtics'i 4-2 yenen Golden State Warriors şampiyon oldu

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Boston Celtics'i 4-2 ile geçen Golden State Warriors oldu.
    • 17.06.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 06:47
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    NBA finalinde Noston Celtics'i 4-2 yenen Golden State Warriors şampiyon oldu

    ABD'de Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu.

    Warriors, 7. şampiyonluğa uzandı

    Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

    NBA finalinde Noston Celtics i 4-2 yenen Golden State Warriors şampiyon oldu #1

    En çok kupa kaldıran 3. takım oldular

    Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

    NBA finalinde Noston Celtics i 4-2 yenen Golden State Warriors şampiyon oldu #2

    8 yılda 4. NBA başarısı

    AA'nın aktardığına göre; Warriors ayrıca, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

    Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    NBA finalinde Noston Celtics i 4-2 yenen Golden State Warriors şampiyon oldu #3


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