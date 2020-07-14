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    NBA kampında iki oyuncuda koronavirüs çıktı

    NBA'de yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 16:19
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    NBA kampında iki oyuncuda koronavirüs çıktı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan koronavirüs testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

    Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

    ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.

    NBA kampında iki oyuncuda koronavirüs çıktı #1

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