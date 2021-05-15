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    NBA kulübü Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile anlaştı

    Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • AA
    • 15.05.2021 - 01:55
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 01:56
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    NBA kulübü Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile anlaştı

    Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

    ABD'DE G-LİGİNDE OYNUYORDU

    Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven, 14 kez sahada yer aldı.

    Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

    Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

    NBA kulübü Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile anlaştı #1

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