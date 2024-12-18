NBA Kupası'nı Milwaukee Bucks kazandı

İHA

NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks, ABD'nin Las Vegas şehrinde karşı karşıya geldi.

Milwaukee müsabakadan 97-81'lik skorla galip ayrıldı.

Milwaukee bu sonuçla kupayı kazanan ikinci farklı takım oldu.

MAÇIN EN SKORERİ ANTETOKOUNMPO OLDU

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Damian Lillard 23 sayı, 4 asist, Brook Lopez ile Gary Trent Jr. da 13'er sayı ile mücadele etti.

Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 21 sayı, 4 ribaund ve Jalen Williams da 18 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

MVP ÖDÜLÜNÜ DE KAZANDI

Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Milwaukee Bucks'ta triple double ile mücadele eden Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo oldu.