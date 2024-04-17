NBA kurallarını ihlal eden Jontay Porter'a ömür boyu men cezası NBA yönetimi, bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı gerekçesiyle Jontay Porter'ı organizasyondan ömür boyu men etti.

AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors'ta forma giyen Jontay Porter, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Porter'ın bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi.

"NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok"

NBA Komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter'ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi.

Porter'ın abisi Michael da NBA takımlarından Denver Nuggets'ta forma giyiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)