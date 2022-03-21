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    NBA oyuncusu Jamal Crawford, basketbol kariyerini noktaladı

    ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 21.03.2022 - 22:51
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    NBA oyuncusu Jamal Crawford, basketbol kariyerini noktaladı

    Jamal Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi ​​sana borçluyum." paylaşımı yaptı.

    42 YAŞINDA BIRAKTI, 3 KEZ "ALTINCI ADAM" OLDU

    42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

    2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

    NBA oyuncusu Jamal Crawford, basketbol kariyerini noktaladı #1

    OYNADIĞI TAKIMLAR

    Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

    NBA oyuncusu Jamal Crawford, basketbol kariyerini noktaladı #2


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