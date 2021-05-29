NBA play-off'larında gecenin sonuçları

NBA’de dün akşam 3 karşılaşma gerçekleşti. Play-off 3.tur müsabakalarında Batı’da bir Doğu Konferansı’nda ise iki karşılaşma gerçekleşti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) play-off heyecanı dün akşam oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Dün gece Play-off üçüncü tur maçları oynandı. Batı Konferansı mücadelesinde Nets, deplasmanda Celtics’e mağlup oldu.

JAYSON TATUM’DAN 50 SAYI

Boston Celtics, TD Garden'da Brooklyn Nets'i konuk etti. Nets, 125-119 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi. Jayson Tatum, attığı 50 sayı ile takımının sayı yükünü sırtladı. Marcus Smart 23 sayı, 6 asist ve 3 ribaund kaydetti.

Deplasman ekibinde ise James Harden, 41 sayı, 10 asist ve 7 ribaund ile takımın en skorer ismi oldu. Kevin Durant 39 sayı, 9 ribaund, 4 top çalma ve bir blok kaydederken, mağlubiyete engel olamadı.

DERRICK ROSE’UN 30 SAYISI YETERLİ OLMADI

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da New York Knicks'i ağırladı. Atlanta rakibini 105-94 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. 7 oyuncusu çift haneli skor üreten Hawks'ta, Trae Young 21 sayı ve 14 asistle oynadı. Bogdan Bogdanovic 15 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle galibiyette etkin rol oynadı.

Knicks tarafında Derrick Rose 30 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle takımının en skoreri oldu fakat bu istatistikler mağlubiyete engel olamadı.

CLIPPERS MÜCADELEYİ BIRAKMIYOR

Los Angeles Clippers, sahasında Dallas Mavericks'le karşılaştı. American Airlines Center'da gerçekleşen karşılaşmada Clippers, rakibini 118-108 yendi ve seriyi 2-1'e getirdi. Clippers’ta Leonard, 36 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 2 blok ile oynadı. Paul George 29 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.

Luka Doncic, Mavericks adına 44 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle oynarken, Jalen Brunson ve Maxi Kleber 14'er sayı kaydettiler.