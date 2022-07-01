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    NBA tarihinin en pahalı kontratı Nikola Jokic’ten

    Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, NBA tarihinin en yüksek kontratını aldı.
    • 01.07.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:43
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    NBA tarihinin en pahalı kontratı Nikola Jokic’ten

    Denver Nuggets'ın 2014 yılında 41. sıradan draft ettiği Nikola Jokic, NBA'de tarih yazmaya devam ediyor.

    Üst üste ikinci kez MVP seçilen Jokic, takımıyla olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.

    Tarihe geçti

    Bu süreçte 264 milyon dolar kazanacak olan 'Joker' lakaplı basketbolcu, böylece NBA tarihinin en yüksek kontratına imza atan isim olarak tarihe geçti.

    27 yaşındaki Jokic daha önce bir sezonda 2 bin sayı, 1000 ribaund ve 500 asist barajını aşan ilk basketbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

    NBA tarihinin en pahalı kontratı Nikola Jokic’ten #1


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