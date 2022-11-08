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    NBA yıldızı Dwight Howard, Tayvan'a transfer oldu

    18 yıldır NBA'de çeşitli takımların formasını giyen deneyimli basketbolcu Dwight Howard, Tayvan'ın Taoyuan Leopars takımı ile anlaştı.
    • 08.11.2022 - 18:35
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    NBA yıldızı Dwight Howard, Tayvan'a transfer oldu

    NBA kariyerinde son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Dwight Howard'ın yeni durağı Tayvan oldu.

    Sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan ve başka takımlardan aradığı sözleşmeyi bulamayan 37 yaşındaki basketbolcu Taoyuan Leopars ile anlaştı.

    "Tayvan'a inip oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum"

    Dwight Howard sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok heyecanlıyım ve Tayvan'a inip oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kocaman gülümsemelerle, kollarımı açarak geliyorum." dedi.

    NBA yıldızı Dwight Howard, Tayvan a transfer oldu #1

    Howard birçok takımın formasını giydi

    2004 yılında NBA kariyerine başlayan Howard, ligde Orlando Magic, Houston Rockets, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Washington Wizards ve Philadelphia 76ers'ta forma giydi.

    NBA yıldızı Dwight Howard, Tayvan a transfer oldu #2

    NBA'de 18 sezon geçirdi

    ABD'li basketbolcu, 18 sezon geçirdiği NBA'de 15.7 sayı, 11.8 ribaund ve 1.8 blok ortalaması yakaladı. Howard, geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers'ta 6.2 sayı ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

    NBA yıldızı Dwight Howard, Tayvan a transfer oldu #3


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