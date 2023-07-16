NBA yıldızı Stephen Curry, golfte 138 metreden isabet buldu NBA yıldızı Stephen Curry, katıldığı bir golf turnuvasında 138 metreden yaptığı muhteşem tek atışla isabeti yakaladı.

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NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şutörleri arasında gösterilen Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, basketbolun yanında golf sporunda da yetenekli olduğunu kanıtladı.

35 yaşındaki basketbolcu, Tahoe Gölü'nde düzenlenen Amerikan Yüzyıl Şampiyonası'nda yedinci delikte yaptığı vuruşla harika bir sayı aldı.

Curry'nin 138 metreden yaptığı muhteşem atış, tüm seyircileri ayağa kaldırdı. Bu uzun mesafeli atışı tek seferde başarıyla tamamlayan NBA yıldızı büyük bir sevinç yaşadı.

Atış büyük beğeni topladı

Curry'nin bu başarısı, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri oldu ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NBA yıldızının bu performansı, hem basketbol hem de golf severler tarafından büyük beğeni topladı.