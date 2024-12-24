NBA'da olay! Joel Embiid, kadın hakemin üzerine yürüdü

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi.

Wells Fargo Center'da oynanan müsabakada kazanan, 111-106'lık skorla ev sahibi takım 76ers oldu.

Bu sezonki 27. maçına çıkan 76ers 10. galibiyetini aldı. Spurs ise 29. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.

KADIN HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mücadeleye ise ikinci çeyrekte yaşanan olay damgasını vurdu.

76ers'ın yıldız ismi Joel Embiid'in Spurs forması giyen Victor Wembanyama'ya yaptığı müdahaleye kadın hakem Jenna Schroeder, hücum faul çaldı.

Verilen bu karar sonrasında ise 2.13 boyundaki Embiid, adeta çılgına döndü.

Schroeder'e doğru tehditkar bir şekilde ilerleyen Embiid, iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

GÜÇLÜKLE KONTROL EDİLDİ

Karar sonrası çılgına dönen Embiid'i takım arkadaşı Kyle Lowry ve teknik ekip güçlükle durdurabildi.

Ancak yıldız isim, takımının galibiyeti sonrası sahaya dönerek kutlamalara katıldı.

Philadelphia 76ers yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, NBA yönetiminin olayı incelemeye alması bekleniyor.