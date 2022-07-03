NBA'de 200 milyon doları geçen 7 imza

Nikola Jokic'in 5 yıllık 264 milyon dolarlık sözleşmesi NBA'in en pahalısı olurken, daha önce 200 milyon dolar üzerinde imza atmış olan sadece 6 oyuncu bulunuyordu.

Nikola Jokic, Denver ile yaptığı sözleşme ile NBA tarihinin en pahalı kontratına imza attı. NBA tarihinde bugüne kadar 200 milyon dolar bandını geçen sadece 7 sözleşme var.

27 yaşındaki MVP, yıllık 52.8 milyon dolara denk gelen tarihi bir kontrat imzaladı. Daha önce bu rekorun sahibi ise bir diğer MVP Giannis Antetokounmpo'ydu. Milwaukee Buck'ın Yunan yıldızı 228.2 milyon dolar için anlaşmıştı. Yine Bradley Beal, gelecek sezon öncesi attığı imzayla, Yunan yıldızı geride bırakmış oldu.

En pahalı kontratlar

İşte NBA'in en pahalı kontratları;