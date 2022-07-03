Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.056
-0.37%
BTXN Coin
6.94
0.14%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    NBA'de 200 milyon doları geçen 7 imza

    Nikola Jokic'in 5 yıllık 264 milyon dolarlık sözleşmesi NBA'in en pahalısı olurken, daha önce 200 milyon dolar üzerinde imza atmış olan sadece 6 oyuncu bulunuyordu.
    • 03.07.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NBA'de 200 milyon doları geçen 7 imza

    Nikola Jokic, Denver ile yaptığı sözleşme ile NBA tarihinin en pahalı kontratına imza attı. NBA tarihinde bugüne kadar 200 milyon dolar bandını geçen sadece 7 sözleşme var.

    27 yaşındaki MVP, yıllık 52.8 milyon dolara denk gelen tarihi bir kontrat imzaladı. Daha önce bu rekorun sahibi ise bir diğer MVP Giannis Antetokounmpo'ydu. Milwaukee Buck'ın Yunan yıldızı 228.2 milyon dolar için anlaşmıştı. Yine Bradley Beal, gelecek sezon öncesi attığı imzayla, Yunan yıldızı geride bırakmış oldu.

    En pahalı kontratlar

    İşte NBA'in en pahalı kontratları;

    • Nikola Jokic (5 yıl-264 milyon dolar)
    • Bradley Beal (5 yıl-251 milyon dolar)
    • G. Antetokounmpo (5 yıl-228.2 milyon dolar)
    • James Harden (4 yıl-228 milyon dolar)
    • Devin Booker (4 yıl-214 milyon dolar)
    • Russell Westbrook (5 yıl-206.8 milyon dolar)
    • Stephen Curry (5 yıl-201.2 milyon dolar)

    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi
    Milli Takımlar

    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Görüş Bildir