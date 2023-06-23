NBA'de 2023 Draft'ı gerçekleşti NBA 2023 Draftı’nda San Antonio Spurs, ilk sıradan Fransız oyuncu Victor Wembanyama’yı seçti.

İHA

NBA'de her yıl yapılan draft heyecanı Barclays Center'ın ev sahipliğinde yaşandı. Basketbolcular 58 kişiden biri olmak için bekledi.

İlk sıradan seçme hakkı olan Batı Konferansı takımlarından San Antonio Spurs, hakkını Victor Wembanyama'dan kullandı.

Draftta ikinci sıradan Charlotte Hornets, Brandon Miller'i, üçüncü sıradan Portland Trail Blazers da Scoot Henderson'dan yana seçme hakkını kullandı.

Fenerbahçe'de forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu Tarık Biberovic ise 2. tur 56. sıradan Memphis Grizzlies tarafından draft edildi.

Wembanyama ilk sıradan seçildi

NBA Draftı'nda ilk 10 sıradan seçilen oyuncular şöyle:

1 - San Antonio Spurs: Victor Wembanyama

2 - Charlotte Hornets: Brandon Miller

3 - Portland Trail Blazers: Scoot Henderson

4 - Houston Rockets: Amen Thompson

5 - Detroit Pistons: Ausar Thompson

6 - Orlando Magic: Anthony Black

7 - Washington Wizards: Bilal Coulibaly

8 - Indiana Pacers: Jarace Walker

9 - Utah Jazz: Taylor Hendricks

10 - Oklahoma City Thunders: Cason Wallace