NBA'de Alperen Şengün'den Portland'a karşı double double

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün üstün performansıyla Portland Trail Blazers'ı 125-103 mağlup etti.

Mücadelede 31 dakika sahada kalan Alperen, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile "double-double" yaparak galibiyette kilit rol oynadı.

ROCKETS İKİNCİ SIRADA YERİNİ KORUDU

Batı Konferansı'nda 28 galibiyetle ikinci sırada yer alan Rockets'ta Jalen Green 26, Dillon Brooks ise 22 sayı kaydetti. Portland cephesinde ise Scoot Henderson 21, Toumani Camara ise 17 sayı ile oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti önleyemedi. Trail Blazers, üst üste 5'inci, sezon genelinde ise 28'inci yenilgisini aldı.

ADEM BONA'DAN KARİYER REKORU

Milli basketbolculardan Adem Bona da gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu. Takımı Indiana Pacers, Philadelphia 76ers'ı 115-102 yenerken Adem Bona, kariyer sayı rekorunu kırarak 12 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Doğu Konferansı 5'incisi Pacers'ta Pascal Siakam 21, Myles Turner 18 sayı ile galibiyete katkı sağladı. 76ers cephesinde ise Tyrese Maxey 28, Ricky Council ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı üretti.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 121-125

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 115-119 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Washington Wizards: 122-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 117-124

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 103-125