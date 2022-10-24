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    NBA'de bugün gece hangi maçlar oynanacak? 24 Ekim 2022 NBA maç programı..

    Bugün gece NBA'de oynanacak maçlar basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte bugün oynanacak NBA maçları ve başlama saatleri..
    • 24.10.2022 - 12:40
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    NBA'de bugün gece hangi maçlar oynanacak? 24 Ekim 2022 NBA maç programı..

    NBA'de bu gece basketbolseverleri birbirinden keyifli mücadeleler bekliyor. NBA'de 2022-2023 sezonu geçtiğimiz hafta başlamıştı.

    Doğu Konferansı ve Batı Konferansı'nda birbirinden zorlu takımlar mücadele ediyor. Basketbolseverler her maçı büyük bir keyifle takip ediyor.

    Dünyanın en kaliteli ve zor ligi olarak kabul edilen NBA'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte pazartesiyi salıya bağlayan gece oynanacak NBA maçları..

    İşte NBA'de bugünün maç programı

    02:00 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers

    02:30 Miami Heat - Toronto Raptors

    02:30 New York Knicks - Orlando Magic

    03:00 Chicago Bulls - Boston Celtics

    03:00 Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets

    03:00 Houston Rockets - Utah Jazz

    03:00 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs

    05:00 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets


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