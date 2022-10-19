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- NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 20 Ekim NBA maç programı..
NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 20 Ekim NBA maç programı..
- 19.10.2022 - 15:10
NBA'de 2022-2023 sezonu dün gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.Basketbolseverlerin uzun süredir beklediği NBA yeni sezonu yakından takip ediliyor.
Dünyanın en iyi basketbolcularının boy gösterdiği NBA tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarının başında geliyor.
NBA'de yeni sezon 19 Ekim'de oynanan iki maç ile başladı.İşte yeni sezonun ilk iki maçında alınan sonuçlar;
Boston Celtics 126 - 117 Philadelphia 76ers
Golden State Warriors 123 - 109 Los Angeles Lakers
Basketbolseverler bugün NBA'de oynanacak maçların programını araştırıyor.20 Ekim 2022'de NBA'de oynanacak maçları sizler için derledik.İşte maç programı..
NBA maç programı
02:00 Indiana Pacers - Washington Wizards
02:00 Detroit Pistons - Orlando Magic
02:30 Memphis Grizzlies - New York Knicks
02:30 Atlanta Hawks - Houston Rockets
02:30 Miami Heat - Chicago Bulls
02:30 Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans
02:30 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers
03:00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder
03:00 San Antonio Spurs - Charlotte Hornets
04:00 Utah Jazz - Denver Nuggets
05:00 Phoenix Suns - Dallas Mavericks
05:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers