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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 20 Ekim NBA maç programı..

    NBA'de yeni sezon heyecanı başladı.Basketbolseverler NBA'de bugün oynanacak maçların programını araştırıyor. İşte NBA'de bugün oynanacak maçlar..
    • 19.10.2022 - 15:10
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    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 20 Ekim NBA maç programı..

    NBA'de 2022-2023 sezonu dün gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.Basketbolseverlerin uzun süredir beklediği NBA yeni sezonu yakından takip ediliyor.

    Dünyanın en iyi basketbolcularının boy gösterdiği NBA tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarının başında geliyor.

    NBA'de yeni sezon 19 Ekim'de oynanan iki maç ile başladı.İşte yeni sezonun ilk iki maçında alınan sonuçlar;

    Boston Celtics 126 - 117 Philadelphia 76ers

    Golden State Warriors 123 - 109 Los Angeles Lakers

    Basketbolseverler bugün NBA'de oynanacak maçların programını araştırıyor.20 Ekim 2022'de NBA'de oynanacak maçları sizler için derledik.İşte maç programı..

    NBA maç programı

    02:00 Indiana Pacers - Washington Wizards

    02:00 Detroit Pistons - Orlando Magic

    02:30 Memphis Grizzlies - New York Knicks

    02:30 Atlanta Hawks - Houston Rockets

    02:30 Miami Heat - Chicago Bulls

    02:30 Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans

    02:30 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers

    03:00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

    03:00 San Antonio Spurs - Charlotte Hornets

    04:00 Utah Jazz - Denver Nuggets

    05:00 Phoenix Suns - Dallas Mavericks

    05:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers


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