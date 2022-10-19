NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte 20 Ekim NBA maç programı..

NBA'de yeni sezon heyecanı başladı.Basketbolseverler NBA'de bugün oynanacak maçların programını araştırıyor. İşte NBA'de bugün oynanacak maçlar..

NBA'de 2022-2023 sezonu dün gece oynanan iki karşılaşma ile başladı.Basketbolseverlerin uzun süredir beklediği NBA yeni sezonu yakından takip ediliyor.

Dünyanın en iyi basketbolcularının boy gösterdiği NBA tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarının başında geliyor.

NBA'de yeni sezon 19 Ekim'de oynanan iki maç ile başladı.İşte yeni sezonun ilk iki maçında alınan sonuçlar;

Boston Celtics 126 - 117 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 123 - 109 Los Angeles Lakers

Basketbolseverler bugün NBA'de oynanacak maçların programını araştırıyor.20 Ekim 2022'de NBA'de oynanacak maçları sizler için derledik.İşte maç programı..

NBA maç programı

02:00 Indiana Pacers - Washington Wizards

02:00 Detroit Pistons - Orlando Magic

02:30 Memphis Grizzlies - New York Knicks

02:30 Atlanta Hawks - Houston Rockets

02:30 Miami Heat - Chicago Bulls

02:30 Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans

02:30 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers

03:00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

03:00 San Antonio Spurs - Charlotte Hornets

04:00 Utah Jazz - Denver Nuggets

05:00 Phoenix Suns - Dallas Mavericks

05:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers