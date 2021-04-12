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    NBA'de Cedi Osman'ın 15 sayısı yetmedi

    NBA'de New Orleans Pelicans, Cleveland Cavaliers'ı 116-109 yendi. Cedi Osman'ın kenardan gelip ürettiği 15 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt galibiyete yetmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:46
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    NBA'de Cedi Osman'ın 15 sayısı yetmedi

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Pelicans, Zion Williamson'ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

    Cavaliers'ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19'ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

    NBA de Cedi Osman ın 15 sayısı yetmedi #1

    CLIPPERS ARKA ARKAYA 5. GALİBİYETİNİ ALDI

    Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Detroit Pistons karşılaşmasını 131-124 kazandı.

    Kawhi Leonard'ın dinlendirildiği maçta Clippers'ı, 33 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris ve 32 sayı, 9 asist üreten Paul George sürükledi.

    Pistons'ta Josh Jackson'ın 26 sayı, Saddiq Bey'in 25 sayı, 4 top çalma ve Cory Joseph'ın 18 sayı, 13 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA de Cedi Osman ın 15 sayısı yetmedi #2

    SONUÇLAR

    Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105

    Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105

    Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116

    Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124

    Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117

    New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96

    Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132

    Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119

    Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107

    Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

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