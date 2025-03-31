NBA'de çıkan kavgada 5 basketbolcu ve 2 antrenör ihraç edildi

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves ile Detroit Pistons karşı karşıya geldi.

Timberwolves'un ev sahipliğinde oynanan müsabakada tansiyon bir hayli yükseldi.

İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA GERGİNLİK

İlk devrenin bitimine yaklaşık 8,5 dakika kala Pistons'tan Ron Holland'ın Timberwolves'tan Naz Reid'e yaptığı faul sonrası Reid'in takım arkadaşı Donte DiVincenzo'nun da tartışmaya karışmasıyla beraber iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

GERGİNLİĞİ YATIŞTIRMAK İÇİN MÜDAHALE

Oyuncular arasındaki kavga, pota arkasındaki tribüne de sıçradı. İki takımın teknik ekibi ve hakemler, gerginliği yatıştırmak için müdahale etti.

7 İSİM DİSKALİFİYE OLDU

Kavganın yatışmasının ardından olayları video kayıtlarından izleyen hakemler; Detroit Pistons'tan başantrenör J.B. Bickerstaff, oyuncular Isaiah Stewart, Ron Holland ve Marcus Sasser, Minnesota Timberlwolves'dan yardımcı antrenör Pablo Prigioni, oyuncular Naz Reid ve Donte DiVincenzo'u oyundan diskalifiye etti.

Yaşanan kavga öncesinde 39-29 geride olan Minnesota, sahadan 123-104 galip ayrıldı.