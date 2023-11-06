NBA'de Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'u devirdi! NBA’de Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Golden State Warriors'u 115-104’lük skorla mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.

İHA

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 5 maçla devam etti.

Doğu Konferansı ekibi Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Batı Konferansı temsilcisi Golden State Warriors'u 115-104’lük skorla yendi.

Cleveland'da 31 sayı, 7 asist ve 2 ribaundla mücadele eden Donovan Mitchell, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde Darius Garland 24, Max Strus da 15 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Golden State'de ise Stephen Curry'nin 28 sayı, 4 asist, Draymond Green'in de 18 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Cleveland üçüncü galibiyetini elde ederken, Golden State ikinci yenilgisini yaşadı.

Cedi Osman'dan 7 sayılık performans

Doğu Konferansı ekibi Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'u uzatmalar sonunda 123-116 mağlup etti.

Raptors'ta Scottie Barnes, 30 sayı, 11 ribaund, 6 asistle ile double-double yaptı. Konuk ekipte Dennis Schroder ve O.G. Anunoby de 24'er sayıyla katkı verdi.

San Antonio Spurs'ta ise Keldon Johnson 26, Zach Collins 21, Victor Wembanyama da 820 sayıyla oynadı. Müsabakada 25 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 115 - Golden State Warriors: 104

Dallas Mavericks: 124 - Charlotte Hornets: 118

Portland Trail Blazers: 100 - Memphis Grizzlies: 112

San Antonio Spurs: 116 - Toronto Raptors: 123

Detroit Pistons: 106 - Phoenix Suns: 120

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)