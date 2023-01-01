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- NBA'de Doncic şov devam ediyor
NBA'de Doncic şov devam ediyor
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 11:31
- Güncelleme : 01.01.2023 - 11:39
NBA'e 9 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.
Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.
Yeni rekor
Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.
Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.
Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Haftanın sonuçları
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103
Houston Rockets-New York Knicks: 88-108
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115
Utah Jazz-Miami Heat: 123-126
Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130