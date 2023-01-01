NBA'de Doncic şov devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 126-125 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.

Yeni rekor

Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Haftanın sonuçları

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130