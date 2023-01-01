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    NBA'de Doncic şov devam ediyor

    NBA'de Doncic şov devam ediyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 126-125 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 11:31
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 11:39
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    NBA'e 9 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

    Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.

    Yeni rekor

    Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

    Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

    Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

    Doncic

    Haftanın sonuçları

    Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

    Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

    Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

    San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

    Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

    Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

    Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

    Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

    Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130


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