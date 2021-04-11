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    NBA'de Furkan Korkmaz rekor kırdı

    Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets'le liderlik mücadelesi veren Philadelphia Sixers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 13:18
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    NBA'de Furkan Korkmaz rekor kırdı

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yenerek Brooklyn Nets'ten liderliği devraldı.

    FURKAN KORKMAZ’IN REKOR GECESİ

    Sixers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, kendisi adına sezon, kariyer ve kulüp rekoru kırdı. Thunder karşısında 20 sayı bulan Korkmaz, bu sezon bir maçta en yüksek skora ulaştı.

    Korkmaz ayrıca takmı adına 5 top çalarak hem kariyer hem kulüp rekoru kırdı. Furkan Korkmaz'ın performansına Joel Embiid 27 sayı ile eşlik etti.

    Ev sahibi takımda ise Bazley'in 17 sayı, Bradley'nin 16 sayısı yeterli olmadı.

    NBA de Furkan Korkmaz rekor kırdı #1

    SONUÇLAR

    Cleveland Cavalilers - Toronto Raptors: 115-135

    Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers: 101-126

    Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers: 93-117

    Utah Jazz - Sacramento Kings: 128-112

    Golden State Warriors - Housten Rockets: 125-109

    Phoenix Suns - Washington Wizards: 134-106

    Portland Trail Blazers - Detroit Pistons: 118-103

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