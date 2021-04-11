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- NBA'de Furkan Korkmaz rekor kırdı
NBA'de Furkan Korkmaz rekor kırdı
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 13:18
NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yenerek Brooklyn Nets'ten liderliği devraldı.
FURKAN KORKMAZ’IN REKOR GECESİ
Sixers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, kendisi adına sezon, kariyer ve kulüp rekoru kırdı. Thunder karşısında 20 sayı bulan Korkmaz, bu sezon bir maçta en yüksek skora ulaştı.
Korkmaz ayrıca takmı adına 5 top çalarak hem kariyer hem kulüp rekoru kırdı. Furkan Korkmaz'ın performansına Joel Embiid 27 sayı ile eşlik etti.
Ev sahibi takımda ise Bazley'in 17 sayı, Bradley'nin 16 sayısı yeterli olmadı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavalilers - Toronto Raptors: 115-135
Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers: 101-126
Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers: 93-117
Utah Jazz - Sacramento Kings: 128-112
Golden State Warriors - Housten Rockets: 125-109
Phoenix Suns - Washington Wizards: 134-106
Portland Trail Blazers - Detroit Pistons: 118-103