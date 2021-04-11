NBA'de Furkan Korkmaz rekor kırdı

Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets'le liderlik mücadelesi veren Philadelphia Sixers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yenerek Brooklyn Nets'ten liderliği devraldı.

FURKAN KORKMAZ’IN REKOR GECESİ

Sixers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, kendisi adına sezon, kariyer ve kulüp rekoru kırdı. Thunder karşısında 20 sayı bulan Korkmaz, bu sezon bir maçta en yüksek skora ulaştı.

Korkmaz ayrıca takmı adına 5 top çalarak hem kariyer hem kulüp rekoru kırdı. Furkan Korkmaz'ın performansına Joel Embiid 27 sayı ile eşlik etti.

Ev sahibi takımda ise Bazley'in 17 sayı, Bradley'nin 16 sayısı yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavalilers - Toronto Raptors: 115-135

Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers: 101-126

Oklahoma City Thunder - Philadelphia 76ers: 93-117

Utah Jazz - Sacramento Kings: 128-112

Golden State Warriors - Housten Rockets: 125-109

Phoenix Suns - Washington Wizards: 134-106

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons: 118-103