NBA’de gecenin maçları: Utah seride durumu 3-1 yaptı

NBA’de Play-off heyecanı dün gece oynanan 2 karşılaşma ile devam etti. Utah, Memphis deplasmanına çıkarken, Washington sahasında Philadelphia’yı ağırladı.

Dünya basketbolunun zirvesi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Play-off mücadeleleri nefes kesiyor.

Play-off ilk turunun 4. maçları devam ederken, 1 kulüp hariç ikinci tura yükselmeyi garantileyen takım henüz olmadı.

UTAH JAZZ RAHAT BİR NEFES ALDI

Utah Jazz, Batı Konferansı ilk tur Play-off serisinin 4. maçında, ev sahibi Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seriyi 3-1'e yükseltti.

FedEx Forum'da oynanan maçta Donovan Mitchell 30 sayı, 8 asist ve 2 ribaund ilet Jazz'ın en iyi ismi olurken, Jordan Clarkson yedekten gelip 24 sayılık bir katkı verdi.

Ev sahibi ekipte Ja Morant 23 sayı, 12 asist, 6 ribaund ile en etkili isim oldu. Jaren Jackson Jr. ve Dillon Brooks 21'er sayı atmalarına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

RUSSEL WESTBROOK’TAN TRIPLE-DOUBLE

Gecenin bir diğer maçında ise Capital One Arena'da Washington Wizards, Philadelphia 76ers'ı ağırladı.

Washinton’da Bradley Beal 27 sayı ile oynarken, Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaund ve 14 asistle triple-double yaptı. Wizards’ta 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

76ers tarafında en skorer isim; 21 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle mücadeleyi tamamlayan Tobias Harris oldu. Ben Simmons 13 sayı ve 12 ribaund ile double-double yaptı. Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 3 ribaund ile maçı tamamladı.

GECENİN SONUÇLARI:

Washington Wizards - Philadelphia 76ers: 122-114

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 120 - 113