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NBA'de gecenin sonuçları
- 11.05.2022 - 09:23
- Güncelleme : 11.05.2022 - 09:27
NBA Doğu Konferansı yarı final 5.maçında Miami Heat, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers’ı 120-85 yenerek seride 3-2 öne geçerek bir avantajın sahibi oldu.
Miami’de all-star Jimmy Butler, 23 sayı 9 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Galibiyete Max Strus 19 sayı ve 10 ribaunt, Gabe Vincent 15 sayı ve 5 ribaunt ile katkıda bulundu.
Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 17 sayı ve 5 ribauntlık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Milli oyuncularımız’dan katkı
Miami’nin Philadelphia’yı 120-85 yendiği maçta milli oyuncularımız da forma giydi. Miami’de forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, 8 dakikada 4 sayı ve ribauntlık performans göstererek galibiyete katkıda bulundu. Philadelphia forma giyen mili oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 1 asistle tamamladı.
Phoenix avantajı eline aldı
NBA Batı Konferansı yarı final 5.maçında Phoenix Suns, evinde ağırladığı Dallas Mavericks’i 110-80 mağlup ederek seride 3-2 öne geçerek avantajın sahibi oldu.
Phoenix’te all-star Devin Booker, 28 sayı 7 ribaunt ve 2 asistle maçın yıldızı oldu. Galibiyette Deandre Ayton 20 sayı 9 ribaunt, Mikal Bridges ise 14 sayı 7 ribaunt ile öne çıktı.
Dallas’ta ise Luka Doncic’in 28 sayı ve 11 ribauntlık performansı yeterli olmadı.
Gecenin sonuçları
Miami Heat 120-85 Philadelphia
76ers Phoenix Suns 110-80 Dallas Mavericks