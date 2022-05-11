NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de yarı final heyecanı sürüyor. Miami Heat, Philadelphia'yı 120-85 yenerek büyük bir avantaj yakalarken, Phoenix de Dallas'ı ezici bir üstünlükle mağlup etmeyi başardı.

NBA Doğu Konferansı yarı final 5.maçında Miami Heat, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers’ı 120-85 yenerek seride 3-2 öne geçerek bir avantajın sahibi oldu.

Miami’de all-star Jimmy Butler, 23 sayı 9 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Galibiyete Max Strus 19 sayı ve 10 ribaunt, Gabe Vincent 15 sayı ve 5 ribaunt ile katkıda bulundu.

Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 17 sayı ve 5 ribauntlık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Milli oyuncularımız’dan katkı

Miami’nin Philadelphia’yı 120-85 yendiği maçta milli oyuncularımız da forma giydi. Miami’de forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, 8 dakikada 4 sayı ve ribauntlık performans göstererek galibiyete katkıda bulundu. Philadelphia forma giyen mili oyuncumuz Furkan Korkmaz ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 1 asistle tamamladı.

Phoenix avantajı eline aldı

NBA Batı Konferansı yarı final 5.maçında Phoenix Suns, evinde ağırladığı Dallas Mavericks’i 110-80 mağlup ederek seride 3-2 öne geçerek avantajın sahibi oldu.

Phoenix’te all-star Devin Booker, 28 sayı 7 ribaunt ve 2 asistle maçın yıldızı oldu. Galibiyette Deandre Ayton 20 sayı 9 ribaunt, Mikal Bridges ise 14 sayı 7 ribaunt ile öne çıktı.

Dallas’ta ise Luka Doncic’in 28 sayı ve 11 ribauntlık performansı yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları

Miami Heat 120-85 Philadelphia

76ers Phoenix Suns 110-80 Dallas Mavericks