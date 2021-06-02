NBA’de gecenin sonuçları: Lakers seride 3-2 geride

NBA’de dün 3 karşılaşma gerçekleşti. Play-off ilk turu 5. maçları oynanırken, yıldız isimler geceye damga vurdu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Lakers, 5. maçı Suns’a kaybederken, gecenin bir diğer maçında Nets, üst tura yükselmeyi başardı. Portland-Denver eşleşmesi ise 6.maça uzadı.

DAVİS SAKAT LAKERS MAĞLUP

Phoenix Suns, sahasında son şampiyon Los Angeles Lakers'ı ağırladı. Suns, Lakers’ı 115-85 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Devin Booker 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistlik performansıyla Suns'ın sayı yükünü çeken isim olurken, Cameron Payne 16 sayıyla, Cameron Johnson ise 11 sayıyla yedekten gelip katkı verdi.

Lakers tarafında ise yalnızca üç oyuncu çift hanelere ulaşabildi. LeBron James 24 sayı, 7 asist ve 5 ribaund ile oynayıp mağlubiyete engel olamazken, Kyle Kuzma yedekten gelip 15 sayıyla oynadı.

LILLARD’DAN 12 ÜÇLÜK

Ball Arena'da Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'a oynadığı maçta, iki uzatma periyodu sonucunda 147-140'lık bir skorla galip geldi ve seride 3-2 üstünlüğü yakaladı.

Nuggets'ta pivot Nikola Jokic 38 sayı, 11 ribaund, 9 asist ve 4 blok kaydetti. Michael Porter Jr 26 sayı, 12 ribaund ve 3 asist ile oynarken, Austin Rivers 18 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.

Deplasman ekibi Portland’da ise Damian Lillard, 12/17'lik üçlük isabeti ile oynadı ve 55 sayı, 6 ribaund, 10 asist, 3 blok ile geceyi tamamladı. CJ McCollum 18 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynarken, Robert Covington 19 sayı ve 11 ribaundla oynadı fakat galibiyet için yeterli olmadı.

BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ

Brooklyn Nets, Barclays Center'da Boston Celtics'i 123-109 mağlup etti ve seriyi 4-1 ile tamamlayıp konferans yarı finaline yükselmeyi başardı.

James Harden 34 sayı, 10 ribaund, 10 asist, iki blok ile Nets'in en çok sayı kaydeden ismi oldu. Kyrie Irving 25 sayı, 3 ribaund, 3 asistle oynarken, Kevin Durant 24 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 blokla maçı tamamladı.

Jayson Tatum, Celtics adına 32 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynadı. Evan Fournier ise 18 sayı ile maçı tamamladı.

GECENİN SONUÇLARI:

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 123 - 109

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 115 - 85

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 147 - 140