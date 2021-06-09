NBA’de gecenin sonuçları: Mitchell 45 sayıyla oynadı

NBA’de dün gece 2 karşılaşma gerçekleşti. Play-off yarı final serileri nefes kesmeye devam ederken, 45 sayıyla oynayan Mitchell ve 40 sayıyla oynayan Embiid geceye damga vuran isimler oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sezon sonuna yaklaştıkça rekabet ve heyecan da artıyor. Dün gece oynanan karşılaşmada Utah Jazz evinde Clippers’ı ağırlarken, Atlanta Hawks, Philadelphia’ya konuk oldu.

MITCHELL 45 SAYI ATTI, SERİDE DURUM 1-0

Utah Jazz, evinde Los Angeles Clippers’ı karşıladı. Son ana kadar mücadelenin hiç bitmediği maçta, gülen taraf Utah oldu. Utah’ta son saniyede Rudy Gobert, rakibin skoru eşitleyecek şutunu bloklayıp galibiyeti getirdi.

Utah’ta Donovan Mitchell 45 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile sahanın en skorer ismi oldu. Rudy Gobert ise 10 sayı, 12 ribaund ve 3 blokla maçı tamamladı.

Deplasman ekibinde Leonard, 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynamasına karşın mağlubiyete engel olamadı.

JOEL EMBIID’IN GECESİ

Gecenin bir diğer müsabakasında Philadelphia, Atlanta Hawks’ı mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi.

Philadelphia tarafında Joel Embiid, 40 sayı ile kariyerinin play-off rekorunu kırarken, bunun yanı sıra Embiid, 13 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Tobias Harris, galibiyete 22 sayı ile katkıda bulundu.

Hawks tarafında ise Trae Young, 21 sayı, 11 asist ve 3 ribaund ile geceyi tamamladı.

GECENİN SONUÇLARI:

Utah Jazz - Los Angeles Clippers: 112 - 109

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks: 118 - 102