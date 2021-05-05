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- NBA'de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı
NBA'de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 09:54
- Güncelleme : 05.05.2021 - 10:19
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Yıldız oyuncuların çekişmeli mücadelerine tanık olduğumuz gecede, Batı ve Doğu konferanslarından maçlar gerçekleşti.
MUHTEŞEM DÜELLO
Gecenin en önemli karşılaşmasında Bucks sahasında Nets’i 124 - 118 mağlup etti. Milwaukee Bucks’ı attığı 36 sayı ve kazandığı 12 ribaund ile galibiyete taşıyan Giannis’e karşı, Kevin Durant 32 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile maçı tamamladı.
NİSAN AYININ OYUNCULARI BELLİ OLDU
NBA’de nisan ayının oyuncuları belli oldu. Batı konferansında ayın oyuncusu, Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry oldu. Doğu konferansında ise New York Knicks’in uzun forveti Julius Randle ayın oyuncusu seçildi.
Nisan ayını Curry 37.3 sayı ve 6.1 ribaund ortalamasıyla tamamlarken bu süreçte 96 üçlük isabeti buldu. Randle ise 27.1 sayı, 9.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamasıyla bu ödüle layık görüldü.
GECENİN SONUÇLARI
Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 118 - 134
Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 99 - 102
Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets: 124 - 118
Miami Heat - Dallas Mavericks: 113 - 127
New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 108 - 103
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings: 99 - 103
Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 105 - 100