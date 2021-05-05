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    NBA'de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı

    NBA dün oynanan 7 karşılaşma ile devam ederken, gecenin maçı Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets arasında oynandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:19
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    NBA'de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Yıldız oyuncuların çekişmeli mücadelerine tanık olduğumuz gecede, Batı ve Doğu konferanslarından maçlar gerçekleşti.

    MUHTEŞEM DÜELLO

    Gecenin en önemli karşılaşmasında Bucks sahasında Nets’i 124 - 118 mağlup etti. Milwaukee Bucks’ı attığı 36 sayı ve kazandığı 12 ribaund ile galibiyete taşıyan Giannis’e karşı, Kevin Durant 32 sayı, 9 ribaund, 6 asist ile maçı tamamladı.

    NBA de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı #1

    NİSAN AYININ OYUNCULARI BELLİ OLDU

    NBA’de nisan ayının oyuncuları belli oldu. Batı konferansında ayın oyuncusu, Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry oldu. Doğu konferansında ise New York Knicks’in uzun forveti Julius Randle ayın oyuncusu seçildi.

    Nisan ayını Curry 37.3 sayı ve 6.1 ribaund ortalamasıyla tamamlarken bu süreçte 96 üçlük isabeti buldu. Randle ise 27.1 sayı, 9.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamasıyla bu ödüle layık görüldü.

    NBA de, gecenin maçını Milwaukee Bucks kazandı #2

    GECENİN SONUÇLARI

    Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 118 - 134

    Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 99 - 102

    Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets: 124 - 118

    Miami Heat - Dallas Mavericks: 113 - 127

    New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 108 - 103

    Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings: 99 - 103

    Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 105 - 100

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