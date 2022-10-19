NBA BAŞLIYOR! NBA'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlıyor! İşte açılış maçı..

Basketbol severlerin uzun zamandır büyük bir heyecan ile beklediği NBA'in yeni sezonu bu gece başlıyor. İşte NBA'de yeni sezonun ilk maçı..

Basketbolseverlerin uzun zamandır beklediği gün geldi. NBA'de yeni sezon bugün gece oynanacak maçlar ile başlıyor.

Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli basketbol ligi olan NBA'de 2022-2023 sezonu Doğu Konferans'ında oynanacak olan Boston Celtics - Philadelphia 76ers maçı ile başlayacak.

NBA'de yeni sezon öncesi ligde bulunan bütün takımlar efsanevi basketbolcu Bill Russell'ın anısına 6 numaralı formalarını emekli edecek

Basketbolseverler NBA'in açılış maçının ve sezonun geri kalan maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

İşte NBA'de yeni sezonun açılış maçları

02:30 Boston Celtics - Philadelphia 76ers

05:00 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers

NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

NBA'de 2022-2023 sezonu maçları S Sport ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.