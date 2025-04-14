NBA'de normal sezon, 15 maçla tamamlandı

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı.

Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off'lara kalan Houston Rockets, Denver Nuggets'ı konuk etti.

Rockets, rakibine 126-111'lik skorla yenildi.

ALPEREN, 23 DAKİKA OYNADI

Karşılaşmada yaklaşık 23 dakika süre alan milli oyuncu Alperen Şengün, 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele edecek Alperen, Nuggets maçında yaptığı smaçlarla ön plana çıktı.

Rockets'ta Amen Thompson ve Fred VanVleet 15'er sayı kaydetti.

Sezonun 50. galibiyetini alarak büyük mücadelenin yaşandığı Batı Konferansı'nı 4. sırada bitirmeyi başaran Nuggets'ta Michael Porter Jr 19 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Jokic 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı.

ADEM BONA'DAN 16 SAYI

Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'a 122-102 yenildi.

Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9'uncu olarak play-in oynama hakkı kazanan Bulls'ta Kevin Huerter 18 ve Talen Horton-Tucker 17 sayı üretti.

Zorlu geçen sezonu 24 galibiyet, 58 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında bitiren 76ers'ta ise Lonnie Walker 31 ve Jared Butler 19 sayı attı.

Adem Bona ise yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 16 sayı, 9 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

KRİTİK MAÇI CLIPPERS KAZANDI

Play-off bileti için büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'ı uzatmada 124-119 yenerek Batı Konferansı 5'inciliğini elde etti.

Normal sezonu 50 galibiyet, 32 mağlubiyetle bitiren Clippers'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, Kawhi Leonard 33 sayı, 7 asist ve Ivica Zubac 22 sayı, 17 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Bu mağlubiyetin ardından doğrudan play-off bileti alamayan ev sahibi Warriors'ta ise Stephen Curry 36 ve Jimmy Butler 30 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda normal sezonu 48 galibiyet, 34 mağlubiyetle 7. basamakta bitiren Warriors, play-in turnuvasına kaldı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-126 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 102-122

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 140-133 (Uzatmada)

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 117-105

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 93-86

Brooklyn Nets-New York Knicks: 105-113

Miami Heat-Washington Wizards: 118-119

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 109-81

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 125-118

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 116-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 132-97

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-115

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 109-98

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 119-124 (Uzatmada)