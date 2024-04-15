NBA'de normal sezon sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, 15 maçla tamamlandı.
Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-116'lık skorla mağlup etti.
Sezonu 46 galibiyetle tamamlayan Warriors'ta Klay Thompson 25, Andrew Wiggins de 19 sayı kaydetti.
Jazz'da 30 dakika parkede kalan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribaundla double-double yaptı.
Sezonu Batı Konferansı'nda 12. olarak bitiren Jazz'da Keyonte George 21, Taylor Hendricks ise 16 sayı attı.
NBA'de günün toplu sonuçları şu şekilde:
Philadelphia 76ers: 107 - Brooklyn Nets: 86
Orlando Magic: 113 - Milwaukee Bucks: 88
New York Knicks: 120 - Chicago Bulls: 119 (Uzatmada)
Miami Heat: 118 - Toronto Raptors: 103
Indiana Pacers: 157 - Atlanta Hawks: 115
Cleveland Cavaliers: 110 - Charlotte Hornets: 120
Boston Celtics: 132 - Washington Wizards: 122
San Antonio Spurs: 123 - Detroit Pistons: 95
Sacramento Kings: 121 - Portland Trail Blazers: 82
Oklahoma City Thunder: 135 - Dallas Mavericks: 86
New Orleans Pelicans: 108 - Los Angeles Lakers: 124
Minnesota Timberwolves: 106 - Phoenix Suns: 125
Memphis Grizzlies: 111 - Denver Nuggets: 126
Los Angeles Clippers: 105 - Houston Rockets: 116
Golden State Warriors: 123 - Utah Jazz: 116
Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu
NBA'de normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu.
Ligde play-in maçları 17-20 Nisan'da, play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Play-in
Batı Konferansı
Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)
New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)
Doğu Konferansı
Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)
Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)
Play-off
Batı Konferansı
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)
Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)
Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Doğu Konferansı
Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)
Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)
New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takımHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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