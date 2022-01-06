NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası

Çaylak yılında Shaquille O'Neal'ı geride bırakan Ömer Faruk, gözünü Blake Griffin'in rekoruna dikmiş durumda.

NBA takımı Miami Heat'de forma giyen ilk Türk basketbolcu olan Ömer Faruk Yurtseven, sergilediği performansla bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

Dün gece Miami Heat'in Portland Trail Blazers'ı 115-109 mağlup ettiği maça ilk 5 çıkan Ömer Faruk, 32 dakika parkede kalıp 14 sayı, 16 ribauntla double-double yaptı.

FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK RİSK ALARAK AYRILDI, DRAFT'TA SEÇİLMEDİ AMA VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe Beko'da yetişen, Zeljko Obradovic dahil bütün takımın tepkisini çekerek NBA hedefiyle4 kolej basketboluna yönelen Ömer Faruk Yurtseven, önce NC State, ardından da Georgetown'da forma giymiş ve katıldığı NBA 2020 Draftı'nda seçilememişti.

YAZ LİGİ'NDE KENDİNİ GÖSTERİP SÖZLEŞMEYİ KAPTI

2020 sezonunu NBA Gelişim Ligi takımı Oklahoma City Blue'da geçiren Ömer Faruk Yurtseven, yeni sezon öncesi düzenlenen NBA Yaz Ligi öncesi Miami Heat'ten teklif aldı. YAz Ligi'nde iyi bir performans sergileyen Ömer Faruk, Eric Spoelstra'nın gözüne girerek ilk yılı garanti olmak üzere iki yıllık sözleşme aldı.

RİBAUNT CANAVARINA DÖNÜŞTÜ

Sezon başında yavaş yavaş süre almaya başlayan ancak sakatlıklar ve Koronavirüs protokollerine giren oyuncuların olmasıyla ilk 5'e kadar yükselen Ömer Faruk Yurtseven, özellikle son 1 ayda yüksek bir form seviyesine yükseldi. Özellikle ribaunt konusunda takımına büyük katkı yapıyor.

SHAQUILLE O'NEAL'I GEÇTİ, SIRADA GRIFFIN'İN REKORU VAR

Son 10 maçta art arda 12 ve üstünde ribaunt alan Ömer Faruk, efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın 1992/93 sezonundak çaylak yılında 9 maç art arda yaptığı seriyi geçmiş durumda.

Bu konuda NBA rekoru ise Blake Griffin'e ait. Griffin çaylak sezonunda 11 maç art arda 12 ve üstü ribaunt alarak rekoru kırmıştı.

Ömer Faruk Yurtseven'in 12+ ribauntluk serisi şu şekilde