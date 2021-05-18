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- NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu
NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu
NBA’de normal sezonun sona ermesiyle beraber oynanacak Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 12:18
- Güncelleme : 18.05.2021 - 13:39
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon sona erdi. Doğu ve Batı konferanslarında Play-off ve Play-in maç tarihleri kesinleşti. Son şampiyon Los Angeles Lakers Play-in mücadelesi verecek.
Doğu Konferansı’nda Play-in eşleşmeleri:
Boston Celtics - Washington Wizards
Indiana Pacers - Charlotte Hornets
Batı Konferansı’nda Play-in eşleşmeleri:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors
Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs
Doğu Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:
Philadelphia 76ers - Play in'den gelecek takım
Brooklyn Nets - Play in'den gelecek takım
Milwaukee Bucks - Miami Heat
New York Knicks - Atlanta Hawks
Batı Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:
Utah Jazz - Play in'den gelecek takım
Phoenix Suns - Play in'den gelecek takım
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
LA Clippers - Dallas Mavericks