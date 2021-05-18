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    NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu

    NBA’de normal sezonun sona ermesiyle beraber oynanacak Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:39
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    NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon sona erdi. Doğu ve Batı konferanslarında Play-off ve Play-in maç tarihleri kesinleşti. Son şampiyon Los Angeles Lakers Play-in mücadelesi verecek.

    Doğu Konferansı’nda Play-in eşleşmeleri:

    Boston Celtics - Washington Wizards

    Indiana Pacers - Charlotte Hornets

    Batı Konferansı’nda Play-in eşleşmeleri:

    Los Angeles Lakers - Golden State Warriors

    Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs

    NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu #1

    Doğu Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

    Philadelphia 76ers - Play in'den gelecek takım

    Brooklyn Nets - Play in'den gelecek takım

    Milwaukee Bucks - Miami Heat

    New York Knicks - Atlanta Hawks

    Batı Konferansı’nda Play-off eşleşmeleri:

    Utah Jazz - Play in'den gelecek takım

    Phoenix Suns - Play in'den gelecek takım

    Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

    LA Clippers - Dallas Mavericks

    NBA’de Play-off ve Play-in eşleşmeleri belli oldu #2

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