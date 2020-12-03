NBA'de Russell Westbrook-John Wall takası gerçekleşti

NBA'de Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook karşılığında Washington Wizards'tan John Wall'i aldı.

NBA'de yılın takası gerçekleşti..

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Washington Wizards, 2017'de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Russell Westbroook'u, Houston Rockets'tan kadrosuna kattı. Karşılığında ise takımın önemli oyuncularından John Wall ve birinci tur draft hakkını Rockets'a verdi.

2017 yılında MVP seçilen Westbrook, geçtiğimiz yıl normal sezonda 27.2 sayı, 7.9 ribaund ve 7.0 asist ile oynamıştı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle 2019-20 sezonunun tamamını kaçıran John Wall ise, 2010 NBA Draftında Washington Wizards tarafından 1. sırada draft edilmişti.

"YAPTIKLARI UNUTULMAYACAK"

Wizards genel menajeri Tommy Sheppard ise açıklamasında, "Russell'ın kalibresinde ve karakterinde bir oyuncu ile çalışma fırsatına sahip olmak, ekibimizin hem yakın hem de uzun vadeli geleceğine dair umut veriyor. Bununla birlikte, John ile yolları ayırma kararı son derece zordu. Bizim için yaptıkları unutulmayacak." ifadelerini kullandı.