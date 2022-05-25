NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'leri dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

EuroLeague'de şampiyon milli temsilcimiz Anadolu Efes olurken diğer yandan Amerikan Basketbol Ligi NBA'de henüz şampiyon belli olmadı.

Diğer yandan NBA'den yapılan açıklamaya göre; 2021-22 sezonunun en iyi 5'leri dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Sezonun en iyi beşleri belli oldu

Giannis Antetokounmpo: 500 puan

Nikola Jokic: 476 puan

Luka Doncic: 476 puan

Devin Booker: 460 puan

Jayson Tatum: 390 puan

İlk kez en iyi 5, 27 yaş altındaki oyunculardan oluştu

1954-1955 sezonundan bu yana ilk kez en iyi 5'in tamamı, 27 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu.

LeBron James, rekor tazeledi

Bu arada sezonun en iyi üçüncü 5'ine seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, toplamda 18. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, üç defa en iyi ikinci 5, iki kez de en iyi üçüncü 5'te yer aldı.

NBA'de sezonun diğer en iyi 5'leri

En iyi ikinci 5: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies)

En iyi üçüncü 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Phoenix Suns), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Trae Young (Atlanta Hawks)