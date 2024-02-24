NBA'de Steve Kerr'e tarihi sözleşme NBA takımı Golden State Warriors, Steve Kerr ile tarihi bir sözleşme imzaladı.

ensonhaber.com

Golden State Warriors'un Steve Kerr'ün sözleşmesini yenilediği belirtildi.

ESPN'nin haberine göre Golden State Warriors, Steve Kerr'ün kontratını 35 milyon dolarlık yeni anlaşmayla iki yıl uzattı.

2025-26 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak bu anlaşmada Kerr, NBA tarihinde yıllık maaş açısından en çok para kazanan koç olacak.

4 kez şampiyonluk yaşadılar

2014-15 sezonundan beri Warriors'ın başında olan Kerr, takımı altı kez NBA finallerine çıkardı ve dört kez şampiyonluk yaşadılar.

58 yaşındaki koç NBA'de 1988-2003 yılları arasında altı takımda oynadığı bir oyunculuk kariyeri de geçirmişti. Bulls'un 1996-98 arasındaki üst üste üç şampiyonluğunda Kerr'ün de önemli rolü vardı. Ayrıca Spurs ile de 1999 ve 2003 yıllarında şampiyonluklar yaşadı.

2003'teki emekliliğinden 2014'teki koçluk kariyeri başlangıcına Kerr, 2007-2010 yılları arasında Phoenix Suns'ın genel menajeri olarak görev yaptı.