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NBA'de takımlar maça çıkmama kararı aldı

NBA'de takımlar maça çıkmama kararı aldı

Polisin, Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto etmek için maça çıkmama kararı alan Milwaukee Bucks'a, diğer takımlar da destek olunca bu gece oynanacak tüm maçlar ertelendi.