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    NBA'de takımlar maça çıkmama kararı aldı

    Polisin, Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto etmek için maça çıkmama kararı alan Milwaukee Bucks'a, diğer takımlar da destek olunca bu gece oynanacak tüm maçlar ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 02:15
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    NBA'de takımlar maça çıkmama kararı aldı

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasını protesto eden Milwaukee Buckslı basketbolcular, TSİ 23.00'de başlaması planlanan Orlando Magic maçına çıkmama kararı aldı.

    Konu hakkında NBA'den resmi açıklama yapılmazken, maçın ertelendiği bilgisi verildi. Seride Milwaukee Bucks'un Orlando Magic karşısında 3-1 üstünlüğü bulunuyodu.

    NBA de takımlar maça çıkmama kararı aldı #1

    OKLAHOMA VE HOUSTON'DAN DA BOYKOT KARARI

    Milwaukee Bucks'ın ardından bu gece karşı karşıya gelecek Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets da boykot kararı aldı.

    ESPN kaynaklarına göre bu gece Portland Trail Blazers ile karşılaşacak Los Angeles Lakers da maçı boykot etme kararıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

    Bu gelişmelerin ardından gece oynanacak tüm maçların ertelendiği açıklandı.

    ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesinin ardından Minneapolis'te başlayan protestolar tüm ülkeye yayılmış ve "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) hareketine dönüşmüştü.

    NBA de takımlar maça çıkmama kararı aldı #2

     

     

     

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