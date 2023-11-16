NBA'de Warriors-Timberwolves maçındaki kavganın faturası belli oldu! NBA'de Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves karşılaşmasında çıkan kavgada oyundan atılan 3 basketbolcunun cezaları açıklandı.

AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves maçında çıkan kavgaya karışan Golden State Warriors forveti Draymond Green, 5 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamada, şu bilgi verildi:

Golden State Warriors forveti Draymond Green, saha içi tartışmayı tırmandırdığı ve Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i sportmenlik dışı ve tehlikeli bir şekilde zorla boynundan yakaladığı gerekçesiyle beş maçlık men cezasına çarptırıldı.

Ayrıca kazgaya karışan Warriors guardı Klay Thompson, Timberwolves forveti Jaden McDaniels ve pivot Rudy Gobert de 25'er bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Neler olmuştu?

Dün, Warriors-Timberwolves maçında çıkan kavganın ardından 3 basketbolcu oyundan atılmıştı.

Karşılaşmanın ikinci dakikasında henüz sayı üretilmemişken çıkan tartışma sonrasında Warriors'ta Green ve Thompson ile Timberwolves'dan McDaniels ihraç edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)