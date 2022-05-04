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    NBA'de yılın 6. adamı Herro

    NBA'de Miami Heat forması giyen Tyler Herro, yılın 6. adamı seçildi.
    • 04.05.2022 - 11:33
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    NBA'de yılın 6. adamı Herro

    NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Heat'in normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak bitirmesinde önemli pay sahibi Herro, spor yazarları ve yayıncılar tarafından yapılan oylama sonucu 2021-22 sezonun en iyi yedek oyuncusu oldu.

    Oylamada Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love 2'nci, Phoenix Suns'tan Cam Johnson ise 3. sırayı aldı.

    Üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalaması

    Normal sezonda 56'sı yedekten olmak üzere çıktığı 66 maçta 20,7 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ortalamaları yakalayan 22 yaşındaki Herro, üç istatistikte de kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.


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