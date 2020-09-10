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    NBA'de yılın en iyi savunma 5'i

    NBA'de yılın en iyi savunma 5'lisi, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi. Oylamada en çok oyu Giannis Antetokounmpo aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 14:31
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    NBA'de yılın en iyi savunma 5'i

    Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yılın en iyi savunma 5'i açıklandı.

    En iyi beş, 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamayla belirlendi.

    EN ÇOK OYU GİANNİS ALDI

    Bu sezon "yılın savunmacısı" ödülüne de layık görülen Milwaukee Buckslı Giannis Antetokounmpo, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

    Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis, Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons, Utah Jazz'dan Rudy Gobert ve Boston Celtics'ten Marcus Smart ilk beşe seçilen diğer isimler oldu.

    NBA de yılın en iyi savunma 5 i #1

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