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    NBA'de yılın savunma oyuncusu: Antetokounmpo

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo, kariyerinde ilk kez yılın savunmacısı ödülünü kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 15:27
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    NBA'de yılın savunma oyuncusu: Antetokounmpo

    NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Anthony Davis (Los Angeles Lakers) ve Rudy Gobert'i (Utah Jazz) geçerek ödüle layık görüldü.

    2018-19'DA DA EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

    2018-19 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) olan 25 yaşındaki Antetokounmpo, kariyerinde ilk kez yılın savunmacısı ödülünü aldı.

    İKİ ÖDÜLÜ DE KAZANAN 5. OYUNCU OLDU

    Antetokounmpo böylece Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson ve Kevin Garnett'ten sonra kariyerinde iki ödülü de kazanan 5. oyuncu oldu.

    Bucks'ın, koronavirüs salgını nedeniyle sezona ara verilen 11 Mart'a kadar 53 galibiyet, 12 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Antetokounmpo, maç başına 11,5 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çekmişti.

    All-Star oyuncu ayrıca 1.04 top çalma ve 1.02 blok ortalamaları yakalamıştı.

    NBA de yılın savunma oyuncusu: Antetokounmpo #1

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