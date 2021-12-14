NBA'deki Türk derbisinde Cedi güldü

Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Houston Rockets, konuk olduğu Atlanta Hawks'u mağlup etti. 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta, 32 sayı atan Eric Gordon ve 22 sayı kaydeden D.J. Augustin öne çıktı. 24 dakika sahada kalan Alperen de 11 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 2 blokluk katkıda bulundu.

Hawks'un all-star oyun kurucusu Trae Young'ın 41 sayı, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 126-91 yenildiği karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Art arda 3'üncü, son 10 maçta 8. galibiyetini alan Grizzlies'te Dillon Brooks 23, Jaren Jackson 22 sayı kaydetti.

CEDİ’NİN TAKIMI KAZANDI

Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'i 105-94 yendi.

Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Kevin Love 23 sayı, 9 ribaunt, Isaac Okoro 18 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Allen 17 sayı, 8 ribauntla oynadı. Sahada 6 dakika kalan Cedi skor üretemedi.

Heat cephesinde P.J. Tucker 23 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Kyle Lowry 22 sayı, 5 asistle mücadele etti. Ömer ise 8 sayı, 7 ribauntla maçı bitirdi.

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