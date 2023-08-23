NBA'den James Harden'a para cezası Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takım başkanı Daryl Morey'e yönelttiği ifadeleri ve halka açık bir şekilde takas talebinde bulunması sebebiyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Philadelphia 76ers Başkanı Daryl Morey görevde olduğu sürece takımda oynamak istemediğini söyleyen James Harden'a 100 bin dolar para cezası verdi.

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, cezaya gerekçe olarak Harden'ın başka bir takıma takas edilmediği sürece sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yerine getirmeyeceğini belirten yorumlarını gösterildi.

"Daryl Morey bir yalancı"

ABD basınının 76ers'tan takasını talep ettiğini öne sürdüğü Harden, 14 Ağustos'ta Çin'de katıldığı bir tanıtım etkinliğinde, şu ifadeleri kullanmıştı:

Daryl Morey bir yalancı. Onun parçası olduğu bir kulüpte asla oynamayacağım.

34 yaşına girecek

Disiplin soruşturması sonucu söz konusu demecin, Harden'ın, takas talebinin 76ers tarafından yerine getirilmeyeceğine dair inancına gönderme yaptığı belirtildi.

26 Ağustos'ta 34 yaşına girecek Harden'ın Los Angeles Clippers'a gitmek istediği ancak Morey'nin, takasını sağlayacağı konusunda oyuncuya verdiği sözü tutmadığı iddia edilmişti.

2018'de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü alan Harden, 10 kez all-star seçilmesinin yanı sıra 3 kez sayı, 2 defa da asist kralı oldu.