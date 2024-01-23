Ne yaptın sen öyle Joel Embiid! Bir maçta 70 sayı attı NBA’de Philadelphia 76ers’ın San Antonio Spurs ile karşılaştığı maçta Joel Embiid tarihe geçti.

ensonhaber.com

NBA’de Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs‘ü konuk etti.

Joel Embiid’in 70 sayıyla tarihe geçtiği maçta Sixers, Spurs‘ü 133-123’lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Sixers 42. maçında 29. defa kazanırken Spurs ise 43. maçında 35. defa kaybetti.

Joel Embiid tarihe geçti

Sixers’ta Joel Embiid 70 sayı – 18 ribaund – 5 asist ile oynayarak tarihe geçti. Tarihte 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu olan Embiid, kendi kariyerinin ve Sixers organizasyonunun rekorunu kırdı.

Bunun yanında Tyrese Maxey 18 sayı – 4 ribaund – 8 asist, Tobias Harris 14 sayı – 6 ribaund, Kelly Oubre Jr. 8 sayı – 3 ribaund ile mücadele etti.

Spurs’te ise Victor Wembanyama 33 sayı – 7 ribaund, Devin Vassell 22 sayı – 4 ribaund – 9 asist, Jeremy Sochan 14 sayı – 4 ribaund – 8 asist, Doug McDermott 13 sayı – 5 ribaund ile oynadı.